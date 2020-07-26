В Бразилии отменили празднование Нового года
В Рио-де-Жанейро отменили традиционное празднование Нового года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила муниципальная компания по развитию туризма в мегаполисе.
Традиционно в новогоднюю ночь около трех миллионов человек собираются на пляже. Однако в условиях пандемии и в отсутствие вакцины такой формат празднования отменяется. Отмечается, что в ближайшее время будут представлены новые варианты празднования без участия горожан и туристов
Окончательно решение о праздновании карнавала пока не принято.
Напомним, что Бразилия занимает вторые строчки в рейтинге стран как по количеству заболевших, так и по количеству умерших от новой коронавирусной инфекции.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым