В Бразилии отменили празднование Нового года

В Рио-де-Жанейро отменили традиционное празднование Нового года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила муниципальная компания по развитию туризма в мегаполисе.

Традиционно в новогоднюю ночь около трех миллионов человек собираются на пляже. Однако в условиях пандемии и в отсутствие вакцины такой формат празднования отменяется. Отмечается, что в ближайшее время будут представлены новые варианты празднования без участия горожан и туристов

Окончательно решение о праздновании карнавала пока не принято.

Напомним, что Бразилия занимает вторые строчки в рейтинге стран как по количеству заболевших, так и по количеству умерших от новой коронавирусной инфекции.