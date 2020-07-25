«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» и в четвертый раз завоевал Кубок России.

Матч, который проходил в Екатеринбурге, закончился со счетом 1:0. Гол с пенальти забил Артем Дзюба (84).

«Зенит» выигрывал Кубок России в 1999, 2010, 2016 годах. Ранее «Зенит» в этом сезоне стал чемпионом в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее нападающий «Зенита» Сердар Азмун выиграл общий зачет лучших бомбардиров сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

