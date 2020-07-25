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В Гидрометцентре РФ предупредили о похолодании в европейской части России в начале августа

16:31, 25.07.2020
В Гидрометцентре РФ предупредили о похолодании в европейской части России в начале августа
Фото: realnoevremya.ru

В европейской части России август начнется с похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что, согласно предварительному прогнозу метеорологов, понижение температуры в европейской части России возможно в первых числах августа, передает ТАСС.

При этом похолодание не будет сильным.

Вчера Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал жителям республики дождливые выходные.

Общество Татарстан
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