В Гидрометцентре РФ предупредили о похолодании в европейской части России в начале августа
В европейской части России август начнется с похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он уточнил, что, согласно предварительному прогнозу метеорологов, понижение температуры в европейской части России возможно в первых числах августа, передает ТАСС.
При этом похолодание не будет сильным.
Вчера Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал жителям республики дождливые выходные.Общество Татарстан
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