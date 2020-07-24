Синоптики рассказали о погоде на выходных в Татарстане

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ждет татарстанцев на выходных.

Согласно прогнозу, завтра, 25 июля, республика будет по-прежнему находиться в неустойчивой воздушной массе. Местами на территории Татарстана ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах возможны усиления ветра до 15-18 м/с. Температуры воздуха ночью составят +9..+14°, днем потеплеет до +20..+25 градусов.

В воскресенье погода в Татарстане будет формироваться под влиянием циклона. Так, ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут грозы. Днем также ожидается не выше +20..+25°.

МЧС Татарстана ранее предупредило об ухудшении погодных условий сегодня вечером.