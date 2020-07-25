«Нижнекамскнефтехим» определил сильнейших в военно-патриотической игре

Фото: Наиль Рахимов

Сегодня на учебно-тренировочной базе «Алмаш» в Нижнекамске прошла ежегодная военно-патриотическая, спортивная игра «Патриоты Нефтехима», организатором которой традиционно выступило ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Соревнования приурочили к выпуску первой продукции предприятия. В мероприятии приняли участие 20 команд, всего более 150 человек.

Соревнования состояли из нескольких испытаний. На первом этапе нефтехимикам необходимо было пройти полосу препятствий, включающую в себя стрельбу из пневматической винтовки, метание гранаты, переправу по подвесному мосту и спуск на блок-ролике по веревке. На втором этапе — командные соревнования по спортивному ориентированию. Участникам необходимо было на время пройти по заданному маршруту с картой, найти контрольные пункты и выйти к финишу. Заключительный этап соревнований — игра в пейнтбол по олимпийской системе на выбывание.

— Подобное мероприятие развивает патриотизм, взаимовыручку, прививает чувство коллективизма и элементарные навыки, которые когда-нибудь пригодятся в жизни. Это также повышает нравственное воспитание молодежи, — рассказал начальник отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.

Партнерский материал