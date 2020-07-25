За прошедшую неделю в Татарстане было зарегистрировано 218 случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, в Татарстане выявили 5 404 зараженных, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Показатель заболеваемости составляет 145,1 на 100 тыс. населения. Недельный темп прироста составляет 0,6% — за последние семь дней в РТ было зарегистрировано 218 случаев заражения.

Также в Татарстане провели 423 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.