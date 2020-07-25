Стало известно, каким будет лыжно-биатлонный комплекс, который уже строится под Казанью

Стало известно, как будет оснащена лыжно-биатлонная база, которую построят на землях Лаишевского района республики.

Лыжно-биатлонный комплекс будет возведен на шести земельных участках Матюшинского сельского поселения и Казани. Строительство базы предусмотрено в рамках национальной задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным: через 10 лет 70% жителей России должны систематически заниматься спортом.

Комплекс будет рассчитан как на любителей, так и на профессиональных спортсменов. До начала зимы планируют завершить первый этап строительства. Второй и третий этап будут завершены в последующие годы.

Комплекс будет состоять из двух зданий. В одном будет располагаться административное помещение для проката лыж, тайминга, вакс-кабинами, конференц-залами. Протяженность трассы составит 5 км, зимой ее ширина составит 12 метров, летом — 6 метров. По международным требованиям, необходимо переместить около около 60 тыс. кубометров земли и сделать уклоны, чтобы перепад высоты трассы составил 159 метров.

Напомним, что с 16 ноября 2020 года расширятся границы Казани в сторону Матюшинского сельского поселения Лаишевского района РТ. Ожидается, что на этой территории построят лыжно-биатлонную базу.

