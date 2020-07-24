КПРФ предложит Артема Прокофьева на пост мэра Казани

В случае победы на выборах в думу Казани КПРФ предложит кандидатуру Артема Прокофьева на пост мэра города, заявил лидер фракции городских коммунистов Алексей Серов.



Прокофьев возглавил партсписок КПРФ в Казанскую думу. Он на данный момент является депутатом Госсовета Татарстана.

По словам Серова, представительство КПРФ будет существенно увеличено.

«Если речь пойдет о получении 50% и более мандатов, когда получится возможность избрать главу города, то, исходя из действующего законодательства, партия готова предложить альтернативную кандидатуру»,— сказал он на пресс-конференции. Также он добавил, что Артем Прокофьев готов стать мэром города, сообщает «Коммерсант».

В середине июля Прокофьев внес в Госсовет Татарстана проект поправок в закон «О местном самоуправлении в РТ», которые предусматривают прямые выборы мэра Казани.

Выборы в Казгордуму назначены на 13 сентября.