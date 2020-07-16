КПРФ предлагает ввести прямые выборы мэра Казани

Депутат фракции КПРФ Артем Прокофьев внес в Госсовет Татарстана проект поправок в закон «О местном самоуправлении в РТ», которые предусматривают прямые выборы мэра Казани.

Сейчас главы муниципалитетов в Татарстане выбираются депутатами местных представительных органов из своего состава.

Прокофьев считает, что граждане отстранены от участия в управлении городом. И местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус.

Также Прокофьев предложил ликвидировать должность главы исполкома (сейчас ее занимает Денис Калинкин).

«Мэр Казани должен перестать быть английской королевой и начать руководить исполнительной властью города. Сейчас у нас фактическую ответственность за проблемы города несет исполком, а мэр Казани — за перерезание ленточек», — сказал «Коммерсанту» коммунист.

На выборы мэра в этом году предложения КПРФ не повлияют. Прокофьев полагает, что в дальнейшем можно будет назначить досрочные выборы. Казанью с 2005 года руководит член «Единой России» Ильсур Метшин. На предстоящих 13 сентября выборах депутатов городской думы он возглавляет список партии. Ожидается, что по итогам избирательной кампании депутаты смогут вновь избрать его мэром.