Кашин: Россия должна перестать стесняться внутри себя быть русской

Журналист Олег Кашин во время эфира на радио «Комсомольская правда» выразил мнение о том, что России следует перестать стесняться быть русской.

Такое заявление было сделано в ходе обсуждения с журналистом Эдвардом Чесноковым ситуации с коронавирусом в Дагестане, куда на помощь местным медикам отправилась большая делегация врачей, а в Киргизии, куда также выехали российские медики.

Чесноков заметил, что, несмотря на помощь России, в странах СНГ зачастую происходит дерусификация.

«Да, при этом, при всем уважении к Киргизии, с 1 января 2018 года все госслужащие в Киргизии приступили к сдаче обязательного экзамена по киргизскому языку и переводу делопроизводства с русского языка на государственный. Я это к чему? Что постоянно, неукротимо, неукоснительно в этих наших братских республиках происходит дерусификация. И если бы в ответ на наш красивый и добрый жест и другие жесты, и списывание многомиллиардных субсидий, или вот в 2014 году был предоставлен стабилизационный кредит на один миллиард двести миллионов долларов, если бы в ответ на это мы видели какие-то встречные шаги: например, остановку дерусификации, открытие новых русских школ и т. д., то я бы это только приветствовал», — заявил он.

Кашин в свою очередь заявил, что игры ведут обе стороны и «наверняка за эти годы в Киргизии устраивали миллиард чтений литературных или конкурсов ко Дню Победы». Другой вопрос: кто виноват в такой ситуации.

Далее журналист отметил, что если есть все необходимые ресурсы, чтобы помочь братской стране, почему бы этого не сделать. Чесноков посчитал, что вместе с медиками стоит отправлять других специалистов, например историков. «А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?» — задался вопросом он.

«Понятно, что вот все эти кейсы, когда мы обсуждали и снос памятника в Адлере героям Кавказской войны, и нынешняя эта кампания по борьбе с памятником Ермаку, который, казалось бы, уже остался благодаря картине Сурикова каноническим уже таким положительным героем отечественной истории, а, оказывается, нет, оказывается, спорная фигура. Поэтому, может быть, действительно нужно с этого начинать, с того, чтобы Россия перестала стесняться внутри себя — быть и русской, и отстаивающей русские интересы? Еще раз обратимся к тому, как по итогам пандемии или по итогам голосования Путин сказал, что главный гарант стабильности — это русский народ, и сам же испугался своих слов», — заявил Кашин.

В июне Олег Кашин в программе «Кашин vs. Голованов: Сегодня — День России!» в провокационном ключе затронул тему национальных республик в составе страны. В частности, он заявил, что первый президент России Борис Ельцин позволял «бомбить российские города», а нынешний российский лидер Владимир Путин «себе такого не позволяет».

