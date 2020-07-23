Главу исполкома Тукаевского района подозревают в мошенничестве с благоустройством сел

Фото: следком рф

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело против руководителя исполкома Тукаевского района и депутата Совета Тукаевского муниципального района. Их подозревают в мошенничестве и превышении полномочий.

По версии следствия, в 2018 году директор «Тукай Тепло-Газ» дал указание подготовить документы о якобы проведении работ по благоустройству территории 16 сельских поселений Тукаевского района в виде обрезки и побелки деревьев. Потом документы были переданы руководителю исполкома, который дал указания подписать их руководителям сельских поселений. Потом на основании этих документов директор «Тукай Тепло-Газ» получил более 1,5 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее замгенпрокурора Виктор Гринь постановил отменить уголовное дело в отношении сотрудника Следкома Руслана Миниахметова, которого подозревают в мошенничестве.

