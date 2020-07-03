Электросамокат: что купить взрослому, а что — ребенку

Фото: ru.wikipedia.org/ Юля Камойлик

В последние годы значительную популярность приобрели электросамокаты. Компактное устройство позволяет быстро перемещаться по городу, не прилагая практически никаких усилий (кроме необходимости крепко стоять на ногах). Что примечательно — электросамокат можно купить и достаточно дешево. «Реальное время» решило найти лучшие недорогие модели популярного сейчас транспорта и посмотреть, какие у них основные характеристики.

KUGOO S3

Одна из самых недорогих и популярных моделей электросамокатов — KUGOO S3. Диаметр колес составляет 200 мм, максимальная нагрузка — 100 кг, а скорость — 30 км/ч. Мощность устройства весом в 12 килограммов составляет 350 Вт. Электросамокат продается во многих интернет-магазинах, стоимость его составляет 15—17 тысяч рублей. Судя по отзывам — довольно часто встречается брак или быстрый выход батареи из строя, может потребоваться дополнительная гидроизоляция. Но из плюсов — небольшой вес и, несомненно, цена.

Mijia Xiaomi M365

Заметно более дорогой электросамокат, но и от более известного бренда — Mijia Xiaomi M365. Формально он проигрывает по характеристикам предыдущей модели: максимальная скорость тут — 25 км в час, мощность двигателя — 250 Вт, а вес — на полкило больше. Зато здесь и чуть больше колеса — диаметром 21,6 см. Самокат при этом стоит как минимум на 10 тысяч дороже, чем KUGOO S3, — от 26 тысяч рублей. Интересно, что у него большая емкость аккумулятора — 7,8 ампер-часа против 6 у KUGOO, а пробег на одном заряде заявляется такой же — около 30 километров. Из недостатков — много кто указывает на протирание покрышек и не слишком компактный размер даже в сложенном виде.

Ninebot Kickscooter ES2

Сравнимая по популярности модель — Ninebot Kickscooter ES2. Стоит она, правда, тоже примерно, как M365, — от 26 тысяч в случае интернет-магазинов и в районе 32 тысяч рублей в случае с крупными сетями. Похожа модель и по характеристикам: без подзарядки, как обещают, он проедет около 25 километров, мощность — 300 Вт, вес — как у M365. Интересно, что здесь переднее колесо немного больше заднего — 200 против 192 мм. А вот емкость аккумулятора заметно меньше, чем у двух предыдущих моделей — 5,2 ампер-часа. За счет этого у него быстрее зарядка — 3,5 часа (у KUGOO — 4 часа, у Mijia — 5 часов). Из плюсов модели — устойчивость, «терпимость» к низким температурам. Из недостатков многие отмечают низкое качество сборки и, как следствие, ненадежность.

Artway AM-2478

Дешевле — в среднем примерно за 15 тысяч рублей — можно купить модель более компактную, с меньшим диаметром колес — 14 см. Основные параметры тут остаются стандартными: максимальная нагрузка — 100 кг, скорость — 25 км/ч, мощность двигателя — 250 Вт, а расстояние, которое можно проехать без подзарядки, оценивается в 25 км. При этом у Artway довольно емкий — на 7,8 ампер-часа — аккумулятор, который нужно заряжать 6 часов. Впрочем, судя по отзывам, на самом деле одного заряда хватает только на 10—15 километров. Учитывая размеры устройства, его часто покупают для детей, хотя производитель и заявляет, что им можно пользоваться только с 14 лет.

iconBIT Kick Scooter UNICORN

Учитывая, что электросамокат хоть и может выглядеть «игрушечным», все же является видом транспорта, который к тому же развивает довольно большую скорость, — если вы все же хотите купить такое устройство ребенку, стоит смотреть именно на детские модели. Они и дешевле, и предназначены именно для детей. Например, одна из самых популярных моделей детских электросамокатов — iconBIT Kick Scooter UNICORN. Он заметно легче, весит всего 4,7 килограмма. Диаметр колес составляет 12,7 сантиметра, а максимальная скорость ограничена относительно безопасными 6 км/ч. Без подзарядки устройство мощностью в 120 Вт может проехать около 10 километров, максимальная нагрузка — 50 кг. При этом стоит скутер всего 9—10 тысяч рублей. Из недостатков, конечно, отмечают небольшой запас хода — но все же, если вам важна безопасность вашего ребенка (и безопасность окружающих людей), рекомендуем выбирать именно такую или похожую модель.

Максим Матвеев