Минниханов потребовал, чтобы первоочередные задачи были выполнены, несмотря на кризис

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал, чтобы все первоочередные и социальные задачи были выполнены, несмотря на кризис. Для этого он предложил продолжать оптимизировать бюджет по отсрочке и приостановлению ряда расходов, а также соблюдать «жесткую финансовую дисциплину».

На выполнение национальных проектов предусмотрено 26,9 млрд рублей, из которых 8,4 млрд рублей — из бюджета республики.



«Все мероприятия, предусмотренные соглашениями с федеральным центром, должны быть исполнены, — заявил Рустам Минниханов. — Вместе с тем на этой неделе президентом страны Владимиром Путиным был принят новый Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В соответствии с этим документом до 30 октября Правительством Российской Федерации будут скорректированы показатели национальных проектов», — заявил Минниханов.

Ранее Минниханов заявил, что в условиях кризиса и существенного сокращения поступления в бюджет необходимо использовать резервы, прежде всего налоговую задолженность.

