Минниханов призвал активнее взыскивать налоговую задолженность в Татарстане

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в условиях кризиса и существенного сокращения поступления в бюджет необходимо использовать резервы, прежде всего налоговую задолженность.

За полгода объем поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 105 млрд руб. — по сравнению с прошлым годом ниже на 23%. Наиболее значительное снижение по налогу на прибыль — более чем вдвое, или на 25,2 млрд руб.

В этих условиях президент предлагает сделать упор на взыскание долгов. На 1 июля 2020 года общая налоговая задолженность в Татарстане составила 9,5 млрд рублей.

«Следует максимально взыскивать долги. Сегодня мы подробно обсудим этот вопрос», — сказал президент, отметив ответственного за данный вопрос со стороны правительства РТ –заместителя премьер-министра РТ Шамиля Гафарова.

Ранее сообщалось, что COVID-19 «отъел» 40 миллиардов татарстанской нефтегазохимии.

