Слуцкий претендует на звание лучшего тренера июля в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала имена претендентов на звание лучшего тренера лиги в июле.

В пятерку претендентов вошел рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Также в числе кандидатов на награду оказались тренер «Зенита» Сергей Семак, Марко Николич из «Локомотива» и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

В прошедшем игровом месяце Слуцкий вместе с «Рубином» набрал 8 очков в пяти матчах РПЛ и занял с клубом 10-е место в турнирной таблице.

Выбираем лучшего тренера месяца



Отдайте свой голос за лучшего наставника июля в #ТинькоффРПЛ: https://t.co/ajvJcMA9vl



В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТренерМесяца pic.twitter.com/ccSriVq9vU — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 24, 2020

Отметим, что лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Ранее Слуцкий рассказал о предсезонных планах казанского «Рубина».