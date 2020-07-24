Новости спорта

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Слуцкий претендует на звание лучшего тренера июля в РПЛ

11:57, 24.07.2020
Слуцкий претендует на звание лучшего тренера июля в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала имена претендентов на звание лучшего тренера лиги в июле.

В пятерку претендентов вошел рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Также в числе кандидатов на награду оказались тренер «Зенита» Сергей Семак, Марко Николич из «Локомотива» и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

В прошедшем игровом месяце Слуцкий вместе с «Рубином» набрал 8 очков в пяти матчах РПЛ и занял с клубом 10-е место в турнирной таблице.

Отметим, что лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Ранее Слуцкий рассказал о предсезонных планах казанского «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также