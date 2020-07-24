Слуцкий претендует на звание лучшего тренера июля в РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала имена претендентов на звание лучшего тренера лиги в июле.
В пятерку претендентов вошел рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Также в числе кандидатов на награду оказались тренер «Зенита» Сергей Семак, Марко Николич из «Локомотива» и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.
В прошедшем игровом месяце Слуцкий вместе с «Рубином» набрал 8 очков в пяти матчах РПЛ и занял с клубом 10-е место в турнирной таблице.
Выбираем лучшего тренера месяца— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 24, 2020
Отдайте свой голос за лучшего наставника июля в #ТинькоффРПЛ: https://t.co/ajvJcMA9vl
В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТренерМесяца pic.twitter.com/ccSriVq9vU
Отметим, что лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
Ранее Слуцкий рассказал о предсезонных планах казанского «Рубина».СпортФутбол Татарстан
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