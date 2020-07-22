Леонид Слуцкий: «Следующий сезон я начну с командой, о которой буду иметь достаточно много информации»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итоги матча 30-го тура против московского «Спартака» (1:2), а также рассказал о планах казанской команды на короткую предсезонку.



— Игнатьева вы определили пенальтистом еще до игры или решение принимали игроки по ходу матча?

— Учитывая, что мы пробили всего второй пенальти в сезоне, то мы сами не знаем, кто у нас бьет пенальти. Для этого нужна какая-то практика. Поэтому я назначаю группу из трех игроков, которая претендует на удар, туда входит и Игнатьев. Они уже сами определяют кто из них бьет в зависимости от уверенности в своих силах.

— Как оцените эпизод с неназначенным пенальти в самой концовке? Показалось, что Максименко все-таки фолил на Кварацхелию…

— Мне тоже так показалось.

— «Рубин» вошел в число лучших команд после карантинной паузы. Вы довольны концовкой сезона?

— Сложно сказать. Тренеры всегда считают очки, которые они не добрали. А которые получили, но могли не получить, воспринимаются как должные. На самом деле, финальная турнирная таблица отражает то, на что мы наиграли в этом сезоне. Безусловно, остался осадок сегодня даже не от самого факта поражения, а от того, как мы проиграли. Глупая ошибка привела ко второму одиннадцатиметровому в игре, где у нас было много моментов. Не могу сказать, что мы доминировали. Это будет неправдой. Но шансы на успех у нас были. В целом, мы сработали достаточно качественно. Даже, может быть, не зимнюю предсезонку, а вот эту, после карантина.

Я лучше понимал возможности игроков, потому что со второго раза четче был вариант стартового состава. Часто бывает, что в контрольных матчах игрок проявляет себя одним образом, а в официальных выглядит совсем иначе, когда уровень напряжения, мотивации и ответственности выше. Не всегда контрольные матчи являются объективным показателем.

Мы создали большую группу молодых игроков, у которых не было практики в РПЛ. Тот же Кварацхелия еще очень молод и почти не выходил в стартовом составе до зимы. Макаров, Самошников, Бакаев — это все люди, имеющие только игровую практику преимущественно в ФНЛ. Конечно, когда появляется такая большая группа молодых, то ты не можешь на сто процентов быть уверенным в том, как они себя проявят. Рад, что многие из них проявили себя достаточно неплохо, поэтому следующий сезон я начну с командой, о которой буду иметь достаточно много информации.

— Есть ли понимание, насколько сильно изменится состав команды и останется ли в «Рубине» Дмитрий Тарасов?

— Понимание, безусловно, есть. Уже скоро мы обо всем объявим. У нас у многих игроков заканчиваются контракты, сроки аренды, поэтому я изначально говорил о том, что положение будет сложное, так как между чемпионатами будет всего лишь 2 недели, и некоторые изменения нужно будет провести очень быстро. К счастью, уже подписаны некоторые контракты с качественными футболистами. С теми же Деспотовичем и Меркуловым. Я очень сильно на них рассчитываю.

— Для вас принципиально было занять более высокое место?

— Я привык решать немного другие задачи.

— Какие планы у «Рубина» на эту короткую предсезонку?

— У нас сейчас четыре выходных. С понедельника мы начинаем подготовку к новому сезону, — приводит слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».

Напомним, что московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и закончилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. Голы у «Спартака» забили Зелимхан Бакаев (41-я минута) и Джордан Ларссон (71-я). У «Рубина» отличился Иван Игнатьев (44-я минута).



Казанский клуб по итогам сезона занял 10-е место.