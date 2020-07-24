Вячеслав Быков перестал курировать академию «Ак Барса»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков больше не будет курировать хоккейную академию казанского «Ак Барса». Об этом специалист сообщил в интервью ТАСС.

«Уже нет. Наш контракт истек в прошлом году. Ту задачу, которую мы поставили, выполнили. Сама академия также продолжает работать. Наши наработки остались, работа по развитию, которую мы выполнили с хоккеистами, и консультативные беседы, семинары с тренерскими кадрами прошли достаточно продуктивно. Это было интересно и нам, надеюсь, и персоналу академии тоже», — сказал Быков.

При этом он рассказал о желании открыть подобную академию в Тульской области. Сейчас Быков входит в попечительский совет швейцарского «Фрибурга».

Напомним, ранее Быков входил в число претендентов на пост главного тренера «Ак Барса» после ухода Зинэтулы Билялетдинова. В последнее время он также курировал хоккейную академию казанского клуба.