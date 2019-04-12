«Ак Барс» огласит имя нового тренера в начале следующей недели
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объявил, когда станет известно имя нового главного тренера казанской команды.
«Решение о назначении нового главного тренера будет принято в начале следующей недели. Список кандидатов есть, но конкретные имена мы пока не назовем», — цитирует функционера ТАСС.
Основными кандидатами на пост наставника команды называются Дмитрий Квартальнов и Вячеслав Быков.
Напомним, ранее стало известно, что Зинэтула Билялетдинов покинул этот пост.
Зинэтула Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» на протяжении 12 лет. Сначала с 2004 по 2011 год, а также с 2014-го по 2019-й. Специалист трижды выигрывал с «Ак Барсом» Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). А так же становился чемпионом России в 2006 году. Помимо этого он выигрывал Кубок европейских чемпионов в 2007 году.
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