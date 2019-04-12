«Ак Барс» огласит имя нового тренера в начале следующей недели

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объявил, когда станет известно имя нового главного тренера казанской команды.

«Решение о назначении нового главного тренера будет принято в начале следующей недели. Список кандидатов есть, но конкретные имена мы пока не назовем», — цитирует функционера ТАСС.

Основными кандидатами на пост наставника команды называются Дмитрий Квартальнов и Вячеслав Быков.

Напомним, ранее стало известно, что Зинэтула Билялетдинов покинул этот пост.



Зинэтула Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» на протяжении 12 лет. Сначала с 2004 по 2011 год, а также с 2014-го по 2019-й. Специалист трижды выигрывал с «Ак Барсом» Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). А так же становился чемпионом России в 2006 году. Помимо этого он выигрывал Кубок европейских чемпионов в 2007 году.

