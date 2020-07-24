Новости экономики

09:41 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России отозвал лицензию у двух российских банков

09:16, 24.07.2020
Банк России отозвал лицензию у двух российских банков
Фото: cbr.ru

Банк России отозвал лицензию у двух российских банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Приказом от 24 июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «Народный банк» и у банка «Невастройинвест».

По данным ЦБ РФ, «Народный банк» был уличен в финансировании терроризма и отмывании доходов, полученных преступным путем. Организация не обеспечивала корректность и полноту информации в документах и неоднократно нарушала нормативные акты Банка России. «Невастройинвест» потерял доверие регулятора по тем же причинам, а также из-за сомнительных транзитных операций, связанных с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Ранее Центробанк отозвал лицензию «НВКбанка».

ЭкономикаФинансыБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок