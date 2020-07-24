Банк России отозвал лицензию у двух российских банков

Банк России отозвал лицензию у двух российских банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Приказом от 24 июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «Народный банк» и у банка «Невастройинвест».

По данным ЦБ РФ, «Народный банк» был уличен в финансировании терроризма и отмывании доходов, полученных преступным путем. Организация не обеспечивала корректность и полноту информации в документах и неоднократно нарушала нормативные акты Банка России. «Невастройинвест» потерял доверие регулятора по тем же причинам, а также из-за сомнительных транзитных операций, связанных с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.



Ранее Центробанк отозвал лицензию «НВКбанка».

