Центробанк отозвал лицензию «НВКбанка»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Общества «Нижневолжский коммерческий банк» (АО «НВКбанк»). Кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

Такое решение принято из-за нарушения законов в банковской деятельности и скрытия своего реального финансового состояния. Банк России выявил снижение капитала на более чем 80%, что грозит интересам вкладчиков, передает пресс-служба.



Ранее Банк России приказом от 21 января отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО СМК «Чулпан-Мед» (Альметьевск).

