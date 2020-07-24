В казанских парках пройдут занятия по йоге, цигуну и аэробике

Сегодня, 24 июля, в парках Казани пройдут бесплатные тренировки в рамках проекта «Зеленый фитнес».

В 7:00 в Лядском саду пройдет тренировка по йоге. В 19:00 силовая тренировка пройдет в парке им. Урицкого. В это же время занятие по цигуну начнется в парке им. Горького.

В 19:30 здесь же пройдет тренировка по аэробике.

Приходить на занятия следует сразу в спортивной форме, с собой нужно взять воду, головные уборы и коврик для стретчинга и йоги, передает пресс-служба мэрии Казани.

Предварительно записаться на тренировку нужно в аккаунте проекта «Зеленый фитнес» в Instagram. Отметим, что из-за эпидемиологической обстановки количество участников тренировок ограничено до 20 человек.

Первые тренировки проекта «Зеленый фитнес» стартовали 4 июля.