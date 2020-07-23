В Татарстане расследуют дело о незаконном обналичивании 800 млн рублей

Группа из шести человек, подозреваемая в обналичивании 800 млн рублей, была задержана полицейскими из Татарстана совместно с коллегами из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Задержания прошли сразу в нескольких городах РТ. Подозреваемыми стали жители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом пишет «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.



По данным российского МВД, злоумышленники осуществляли банковские операции, не имея на это лицензии. Деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм. Затем через ряд посредников сумма обналичивалась и передавались заказчикам. В качестве оплаты за свои услуги фигуранты дела получили не менее 6% о каждой транзакции. В результате группа подозреваемых получила более 37 млн рублей комиссионного вознаграждения.

«Проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот», — сказано в сообщении на сайте МВД России.

Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Ранее в июне в Казани огласили приговор по делу «обнального банка» с прибылью в 100 млн рублей.