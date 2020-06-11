В Казани огласили приговор по делу «обнального банка» с прибылью в 100 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Снял обвинения в организованном преступном сообществе, но вынес обвинительный приговор 12 фигурантам «обнального» дела накануне Приволжский райсуд Казани.



Организатор группы Сергей Юхневич приговорен к 5 годам колонии за незаконную банковскую деятельность и незаконное создание-реорганизацию подставных фирм. Его подельники Мясников, Галеев, Жемков, Степанов, Кадеев получили от 2 до 4,5 года колонии. Еще семеро наказаны условными сроками, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.

Группа была задержана в июне 2017 года сотрудниками экономической полиции МВД Татарстана. По данным следствия, с 2015-го через расчетные счета 34 подконтрольных фирм прошло несколько миллиардов рублей. Вознаграждение обвиняемых составляло не менее 2% от каждой проводки, так что извлеченный доход силовики оценили в сумму свыше 100 млн рублей.

При обысках у обвиняемых оперативники изъяли черновую бухгалтерию, 97 банковских пластиковых карт, аппараты для счета купюр, 70 печатей различных фирм, 30 ключей от системы «банк-клиент», а также 53 смартфона, 13 ноутбуков и 45 флешек.

Приговор пока не вступил в силу.