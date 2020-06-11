В Казани огласили приговор по делу «обнального банка» с прибылью в 100 млн рублей
Снял обвинения в организованном преступном сообществе, но вынес обвинительный приговор 12 фигурантам «обнального» дела накануне Приволжский райсуд Казани.
Организатор группы Сергей Юхневич приговорен к 5 годам колонии за незаконную банковскую деятельность и незаконное создание-реорганизацию подставных фирм. Его подельники Мясников, Галеев, Жемков, Степанов, Кадеев получили от 2 до 4,5 года колонии. Еще семеро наказаны условными сроками, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.
Группа была задержана в июне 2017 года сотрудниками экономической полиции МВД Татарстана. По данным следствия, с 2015-го через расчетные счета 34 подконтрольных фирм прошло несколько миллиардов рублей. Вознаграждение обвиняемых составляло не менее 2% от каждой проводки, так что извлеченный доход силовики оценили в сумму свыше 100 млн рублей.
При обысках у обвиняемых оперативники изъяли черновую бухгалтерию, 97 банковских пластиковых карт, аппараты для счета купюр, 70 печатей различных фирм, 30 ключей от системы «банк-клиент», а также 53 смартфона, 13 ноутбуков и 45 флешек.
Приговор пока не вступил в силу.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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