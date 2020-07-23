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Общество

В России планируют довести собираемость налогов до 99%

09:28, 23.07.2020 1
В России планируют довести собираемость налогов до 99%
Фото: Реальное время

Министерство финансов России планирует довести показатель собираемости налогов и сборов до уровня не менее 99%.

В 2020 году собираемость налогов должна составить 98,72%, в 2021 году — 98,79%, в 2022 году — 98,86%, в 2023 году — 98,93%.

При этом заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов заметил, что данные цифры условны. Так, в 2019 году собираемость по главным налогам оказалась выше 100%. Это возможно, если уплата сбора произошла не в период начисления или ожидается частичный возврат, пишет «РИА Новости».

Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о проведении «налогового маневра» в IT-отрасли и налоговом резидентстве.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:35
    А простым людям от этого сбора какая радость или польза ,просто чиновники поменяют Мерседесы на Бентли .
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