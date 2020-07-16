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В Госдуму внесен проект о налоговом маневре в IT-отрасли

21:46, 16.07.2020
В Госдуму внесен проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Фото: Википедия

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о проведении «налогового маневра» в IT-отрасли и налоговом резидентстве.

Законопроект подразумевает одни из самых низких налоговых ставок в мире для IT-отрасли. Развивать проекты в России может стать выгодней, чем за рубежом.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли и существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

Также он заявил, что нужно бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний IT-отрасли — с 20 до 3%.

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