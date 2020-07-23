Во всех районах Татарстана до 2023 года появятся площадки для ГТО

До 2023 года в 43 районах Татарстана появятся площадки для комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщила пресс-служба Минспорта РТ.

Все площадки будут оснащены современным спортивным оборудованием. В 2020 году будет сдано девять спортивных площадок, в 2021 году — шесть, в 2022 году — десять, сообщает ТАСС. Кроме этого в 2019 году появились восемь площадок.

Отметим, что в конце лета в Казани планируют сдать оздоровительный комплекс с футбольным полем.



Ранее в Татарстане пообещали сдать в срок все запланированные национальные проекты до конца 2020 года.

