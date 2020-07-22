В Казани к концу лета сдадут оздоровительный комплекс с футбольным полем

К осени в Приволжском районе Казани рядом с гимназией №21 будет сдан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Там будет располагаться футбольное поле, хоккейная коробка, зона для занятий воркаутом, легкоатлетический сектор.

В основание футбольного поля будет уложена водонепроницаемая мембрана из геотекстиля и установлены дренажные колодцы. Таким образом поле будет сухим уже через 20 минут после дождя.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни». Строительные работы на объекте стартовали в начале июня и должны завершиться к 30 августа. На сегодня выполнено 35% работ: завершен демонтаж старого поля, уложено основание из щебня, также подготавливается основание для беговых дорожек.



Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани в ЖК «Мой ритм» планируется открыть новый детский сад №187 «Киләчәк», рассчитанный на 220 мест.

