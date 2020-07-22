В Татарстане пообещали исполнить все национальные проекты в 2020 году в срок

В Татарстане все запланированные национальные проекты до конца 2020 года будут реализованы в срок. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В 2020 году в рамках реализации проектов планируется строительство детских садов, школ и больниц, благоустройство общественных пространств, развитие материально-технической базы детских поликлиник, ремонт и строительство дорог, крытого плавательного бассейна, футбольных полей, рекультивация свалок и другие меры.

Лучшим в исполнении проектом признан «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На его реализацию направлено 839,22 млн рублей. В рамках проекта предпринимателям была оказана поддержка на сумму 835,17 млн рублей. Около 6 тысяч предпринимателей получили поддержку в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Из проекта «Производительность труда и поддержка занятости» профинансировано 70,2 млн рублей из 78,8 млн рублей.

Татарстан участвует в реализации 11 национальных проектов в составе 50 региональных проектов. Для их реализации заключено 50 соглашений по достижению целевых показателей. Всего на реализацию национальных проектов Татарстан потратит 27,2 млрд рублей, 18,8 млрд из которых выделены из федерального бюджета, 8,4 млрд — из бюджета республики.

По состоянию на 15 июля в Татарстане в рамках реализации национальных проектов профинансированы мероприятия на общую сумму 9,9 млрд рублей — 36,5% от запланированного бюджета на 2020 год.