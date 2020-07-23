Под Санкт-Петербургом сгорела яхта, которую пытались перегнать в Казань
В Петербурге сгорела яхта, которую приобрели жители Казани и пытались перегнать ее в столицу Татарстана.
Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу сообщение о возгорании поступило около 21 часов. Яхта загорелась во время прохода поселка Саперное — не выдержал мотор. Спасатели эвакуировали 31-летнего владельца, пострадавших нет.
Сгоревшее судно пришвартовали к берегу. Было ли застраховано судно, пока неизвестно.
Ранее «Реальное время» подобрало любопытные объявления о продаже водного транспорта, предлагаемые жителям Казани. Самая дорогая — это бункерная баржа, грузоподъемностью почти 3 тонны.
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