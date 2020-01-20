В Казани продают старую баржу, моторную лодку за 12 млн и яхту советских времен

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

«Реальное время» подобрало любопытные объявления о продаже водного транспорта, предлагаемые жителям Казани. Самая дорогая — это бункерная баржа, грузоподъемностью почти 3 тонны.

Она оценивается в 65 млн рублей. Из объявления следует, что судно предназначено для перевозки минерально-строительных материалов и находится в Куйбышевском водохранилище.



Непосредственно в Казани базируется моторная яхта Princess 45. Ее стоимость составляет 12,7 млн рублей. Выпущенное в 2003 году судно в длину чуть меньше 14 м и имеет два двигателя Volvo D9 500. Оно имеет три каюты и рассчитано на компанию до шести человек.



Вместе с этой «принцессой» на Avito можно найти и советскую прогулочную яхту на 12 человек. Она оценивается в 4,5 млн рублей и стоит в районе Старого Аракчино. Несмотря на неприглядный внешний вид один из предыдущих владельцев обустраивал ее с любовью. На борту организована баня, в одной из кают видна барная стойка.