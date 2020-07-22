На улицах Бугульмы заметили солдат и военную технику

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

На улицах Бугульмы появились военнослужащие и колонны военной техники. Фото и видео появилось в социальных сетях.

Оказалось, что в Центральном военном округе начались учения. Батальон отправился в поселок Кизнер, но из-за того, что техника движется медленно, военнослужащие остановились на ночевку в Бугульме. Их разместили в ледовом дворце и спорткомплексе «Юность». Военную технику оставили на территории Бугульминского военного комиссариата, передает «Бугульминская газета».



На прошлой неделе, 17 июля, в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

