В России началась внезапная проверка войск и флотов

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Она началась по приказу верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.

Мероприятие проходит для оценки способности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовка к учению «Кавказ-2020».

В ходе внезапной проверки войск привлекли свыше 149 тыс. человек и более 26,8 тыс. единиц техники, задействовали 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей, передает RT.