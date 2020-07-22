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Завтра в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

21:44, 22.07.2020
Завтра в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Завтра, 23 июля, в ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду. Это связано с проведением работ на водопроводе.

С 9:00 23 июля до 9:00 24 июля воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Авангардная, 74, 90 (корпус 1), 143, 145, 147, 147а, 147б, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159 (корпуса 1, 2), 159а (детский сад №35), 159б (детский сад №17), 161, 163, 165, 167, 167а, 171, 171а, 171б, 173, 185, 187/8;
  • ул. Глазунова, 6, 8 (корпуса 1, 2, 10), а также в частных домах 27а, 46, 48, 50, 52, 52б, 54, 56, 58а;
  • ул. Землемерная, 2а, а также в домах с 7-го по 39-й;
  • ул. Кулагина, 1 (корпус 1);
  • ул. Промысловая, 5 и в частных домах 17, 19, 21, 24, 26, 28;
  • в частных домах по ул. Тихорецкой, 51, 53.
  • в домах по улицам Десятидворная, Магнитогорская, Семидворная.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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