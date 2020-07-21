Жителей домов, попавших под программу «Наш двор» в Татарстане, приглашают оценить проекты

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Татарстанцев, чьи дворы попали под президентскую программу «Наш двор», приглашают ознакомиться с проектными решениями архитекторов.

В презентации проектных решений будут участвовать представители администрации района, проектировщики, подрядчики по дорожным работам, УК или ТСЖ, дендрологи, специалисты и эксперты президентской программы «Наш двор».

Все встречи будут проводиться вечером. Информация о дате, времени и месте проведения появится в объявлении на подъезде дома, в WhatsApp-группах двора, на сайте и в аккаунтах района в социальных сетях.



Напомним, в Татарстане продлили реализацию программы «Наш двор» до 2024 года. Президент Татарстана Рустам Минниханов в середине мая сообщил, что все средства для выполнения программы в республике предусмотрены и бюджет программы сокращаться не будет. На 5 лет программы в Татарстане предполагается потратить 50 млрд рублей. Всего с 2020 по 2024 год будут благоустроены 6 775 дворов. В этом году благоустроят 1 084 двора.

