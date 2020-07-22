«Рубин» в Казани сыграет против «Спартака»

В среду в Казани местный «Рубин» примет у себя московский «Спартак» в рамках 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Команды подходят к заключительному матчу сезона потеряли все шансы побороться за место в еврокубках. Также клубы избежали вылета из Премьер-лиги и сохранили прописку на следующий футбольный год.

Перед очной встречей казанцы отстают от «красно-белых» на 1 очко, имея в своем активе 35 баллов.

Встреча между «Рубином» и «Спартаком» состоится на «Ак Барс Арене» в среду, 22 июля. Начало матча — в 19.00 по мск.

Ранее стало известно, что полузащитник казанцев Денис Макаров пропустит игру с «красно-белыми».