Денис Макаров пропустит игру «Рубина» со «Спартаком»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров пропустит матч казанского клуба в 30-м туре против московского «Спартака». Об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Макаров последние игры играл с небольшим повреждением. Поэтому мы приняли решение, что для него сезон окончен. Он будет лечиться, чтобы впоследствии начать полноценный подготовительный период», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

После возобновления сезона в РПЛ хавбек казанцев Макаров отметился двумя победными голами в ворота «Краснодара» (1:0) и «Оренбурга» (1:0). Всего полузащитник провел в чемпионате России 9 матчей и забил 2 мяча.

Встреча между «Рубином» и «Спартаком» состоится на «Ак Барс Арене» в среду, 22 июля. Начало матча — в 19.00 по мск.