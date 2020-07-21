Джордже Деспотович официально стал игроком казанского «Рубина»

Казанский «Рубин» подписал контракт сроком на три года с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

Он будет выступать за «Рубин» под номером 9. Как уточнили в пресс-службе футбольной команды, спортсмен уже прошел медосмотр и присоединился к команде.

Ранее СМИ сообщали, что «Рубин» сделал официальное предложение нападающему Джордже Деспотовичу о переходе в казанский клуб.

