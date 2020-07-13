СМИ: «Рубин» сделал предложение Деспотовичу
«Рубин» сделал официальное предложение нападающему Джордже Деспотовичу о переходе в казанский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, экс-игрок «Оренбурга» всерьез раздумывает над предложением казанцев. Футболистом также интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также несколько турецких клубов.
В случае перехода в «Рубин» Деспотович достанется казанцам бесплатно, игрок находится в статусе свободного агента.
Напомним, ранее сообщалось об интересе казанского клуба к форварду польского «Леха» Кристиану Гюткьяеру.СпортФутбол Татарстан
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