СМИ: «Рубин» сделал предложение Деспотовичу

«Рубин» сделал официальное предложение нападающему Джордже Деспотовичу о переходе в казанский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, экс-игрок «Оренбурга» всерьез раздумывает над предложением казанцев. Футболистом также интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также несколько турецких клубов.

В случае перехода в «Рубин» Деспотович достанется казанцам бесплатно, игрок находится в статусе свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось об интересе казанского клуба к форварду польского «Леха» Кристиану Гюткьяеру.