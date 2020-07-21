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УНИКС опроверг информацию об интересе к Джентиле

18:00, 21.07.2020
УНИКС опроверг информацию об интересе к Джентиле
Фото: aquilabasket.it

УНИКС не ведет переговоров с итальянским баскетболистом Алессандро Джентиле. Об этом со ссылкой на пресс-службу казанцев сообщает «РИА Новости».

Некоторые источники сообщали, что казанский клуб предлагает итальянцу однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне Джентиле выступал в составе итальянского «Тренто», с которым выступал в Кубке Европы. В среднем за матч форвард набирал 14,6 очка, 4,2 подбора и делал 2,6 передачи.

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