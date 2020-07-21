В Нижнекамском районе Татарстана приступили к рекультивации свалки

В Нижнекамском районе приступили к рекультивации свалки в селе Прости. Сумма работ составляет порядка 739 млн рублей.

На выполнение строительно-монтажных работ Минэкологии РТ заключило государственный контракт на сумму 564,01 млн рублей. Сейчас ведется технический этап работ — это выемка отходов со старого места размещения, их сортировка для выделения фракций, подлежащих утилизации, и размещение в новой карте загрязненного грунта, передает ведомство.

Большая часть работ пройдет в этом году. На следующий год планируется провести реабилитацию территории: очистку ближайшей реки и высадку деревьев на месте бывшей свалки.

Ранее в Казани завершилась рекультивация Самосыровской свалки. Самосыровскую свалку полностью накрыли гидроизоляционной мембраной. На мембрану уложен грунт толщиной 1 метр, поверх него — слой чернозема толщиной 15 сантиметров. Площадь поверхности холма составляет 220 тыс. кв. метров.

