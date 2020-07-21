Около 20 представителей «Авангарда» заразились коронавирусом

В омском «Авангарде» произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, сообщает генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет», — сообщил Волков.

По некоторым данным, положительный тест на COVID-19 в клубе сдали около 10 хоккеистов омской команды. Тренировки временно отменены до сдачи повторных анализов.

Напомним, во вторник в «Реальном времени» вышел материал о вспышке эпидемии COVID-19 в клубах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).