В Татарстане каждая вторая квартира по ипотеке покупается на «первичке»

В Татарстане темпы выдачи ипотеки стабилизировались на уровне 250—260 кредитов в неделю, а всего выдано кредитов на 36,7 млрд рублей к началу первого полугодия. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге, посвященном улучшению жилищных условий жителей Республики Татарстан. При этом каждая вторая квартира по ипотеке покупается на первичном рынке республики, отметил он.

«Мы вышли на «плато» — 250—260 кредитов по полмиллиона рублей каждый в среднем получают татарстанцы каждую неделю. Это достойная цифра. Если в среднем по стране динамика роста ипотечного кредитования составляет 1%, то по Татарстану — 3%», — рассказал он.

По данным главы Минстроя РТ, к началу первого полугодия выдано кредитов на 36,7 млрд рублей (17 598 кредитов), из которых 49% направлены на приобретение первичного жилья или около 10 млрд рублей. По мнению главы Минстроя, драйвером роста послужили федеральные меры по поддержке ипотечного кредитования и «путинская» ипотека под 6,5% годовых.

«Это помогло не только выровнять динамику, но дать некий рост к получению займов», — заключил он.

Сегодня стало известно, что в России может появиться новый тип вклада, альтернативный обычной ипотеке.