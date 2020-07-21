В России может появиться новый тип вклада, альтернативный обычной ипотеке

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С нового года в России может появиться новый тип механизма ипотечно-накопительной системы (ИНС).

В закон о банках предлагается внести правки о договоре жилищных сбережений. Предполагается, что банк обязуется принимать от клиента средства на вклад и начислять проценты о договору. По окончании действия договора банк обязуется вернуть клиенту сбережения с начисленными процентами и заключить ипотеку на заранее оговоренных условиях.



Вклад может пополняться как клиентом, так и софинансироваться региональными властями.

Ранее Госжилфонд снизил первоначальный взнос по соципотеке в 2 раза — до 5% от стоимости квартиры.

