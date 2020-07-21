СК заявил, что Фургал мешал расследованию уголовного дела через высокопоставленных сотрудников МВД

СК заявил, что Фургал всячески мешал расследованию уголовного дела в 2004 году. Ведомство утверждает, что он оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников милиции.

По данным следствия, Сергей Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков были задержаны в качестве подозреваемых в убийстве предпринимателя Евгения Зори. Задержания обосновывались показаниями свидетелей об их причастности. Однако за неимением других доказательств оба они были отпущены, а уголовное дело против них было прекращено.

Следователи считают, что Фургал оказывал давление на высокопоставленных сотрудников милиции. Они предупреждали его о данных предварительного следствия, что позволяло Фургалу принять меры.

«Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», — сказано на сайте СК России.

Напомним, что Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае проходят массовые несанкционированные акции в поддержку Фургала.

