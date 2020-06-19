Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов через банкоматы

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Сбербанк решил установить комиссию для переводов через банкоматы в размере 1% от суммы. В сервисах «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк» услуга осталась бесплатной при переводе до 50 тысяч рублей.

В пресс-службе банка пояснили, что новые условия действуют со 2 июня. Решение было принято, поскольку через банкоматы проходит только 1% от всех подобных операций, передает «Коммерсант».

«Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в Сбербанк Онлайн и SMS-банке. Также изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций. Подавляющее большинство клиентов использует Сбербанк Онлайн и SMS-банк для совершения операций, и теперь в этих каналах все переводы до 50 тыс. руб. в месяц внутри банка стали бесплатными независимо от региона. Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка. Для активных пользователей переводов стали доступны новые пакетные предложения (подписки), благодаря которым клиенты смогут осуществлять переводы и платежи на более выгодных условиях, фиксируя сумму затрат независимо от объема операций», — дали комментарий «Реальному времени» в пресс-службе банка.

С 14 июня вступил в силу закон, который отменяет «банковский роуминг», при котором комиссия взималась при переводе денег на счета того же банка, но зарегистрированные в другом регионе.