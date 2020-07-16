Магазин ИКЕА в казанской «Меге» возобновит работу на следующей неделе

Магазин ИКЕА в Казани откроется для посетителей в понедельник, 20 июля.

Для безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут находиться в магазине одновременно, будет ограничено. На сайте IKEA.ru будет отображаться текущая загруженность магазина.

Ресторан, бистро, летнее кафе, детская комната, отдел уцененных товаров и игровая зона остаются закрытыми, а на услуги планирования нужна будет предварительная запись.

Посещение магазинов для покупателей будет возможно только в масках и перчатках. По возможности ИКЕА также попросит оплачивать покупки безналичным способом.

Также в магазине появится специально разработанная система подсчета посетителей. Так станет возможно отслеживать количество одновременно находящихся в помещении людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимальной заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ИКЕИ.

Позавчера, 14 июля, в казанской «Меге» открылись несколько магазинов.

