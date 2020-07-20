Скончался известный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

Ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев умер на 72-м году жизни.

В последние годы жизни телеведущий боролся с онкологическим заболеванием — раком легких, сообщает телеканал НТВ.

Он скончался сегодня ночью в реанимации в больнице, уточняет РБК.

Ведущим прогноза погоды на НТВ Беляев стал в 1998 году. Также он вел передачи «Азбука синоптика», «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков», занимался озвучкой документальных фильмов, являлся членом Академии российского телевидения. На телевидении он был известен как профессор, хотя и не имел этого звания.

Болезнь обнаружили у Беляева в 2011 году. Он проходил несколько курсов лечения.

