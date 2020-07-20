Татарстан получит средства на ликвидацию несанкционированных свалок

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Правительство РФ направит Татарстану и еще шести регионам более 6,2 млрд рублей за 3 года на ликвидацию несанкционированных свалок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина РФ, Татарстан на эти цели получит 65 млн рублей в этом году и более 34 млн рублей в 2021 году.

Направленные средства помогут рекультивировать восемь несанкционированных свалок в Тверской, Тульской, Липецкой и Нижегородской областях, Татарстане и Северной Осетии — Алании. Также планируется рекультивация отдельных полигонов твердых коммунальных отходов в Московской области.

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