Экс-гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» Ханбиков останется в компании

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил коллективу АО «Газпром межрегионгаз Казань» нового руководителя, которым стал помощник президента РТ Ринат Сабиров.

Ринат Ханбиков, возглавлявший компанию с 1998 года, останется в должности советника нового генерального директора, сообщает пресс-служба президента РТ.

Песошин отметил, что за время работы в компании он проявил себя как опытный организатор и профессионал. Затем премьер-министр вручил Ханбикову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу.