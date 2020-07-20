Новым гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» стал помощник президента Татарстана
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили нового генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань». Им стал Ринат Сабиров, сообщает пресс-служба президента РТ.
Сабиров с 2010 года был помощников президента Татарстана.
Ранее гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» был Ринат Ханбиков.
Сабиров Ринат Касимович родился 26 июля 1967 года в Казани. Окончил в 1991 году Казанский государственный университет им.В.И. Ульянова-Ленина, в 1994 году — аспирантуру Казанского государственного технологического университета. Кандидат химических наук.
Этапы трудовой деятельности (службы):
1986—1988 гг. — служба в Вооруженных силах РСФСР.
1991—1996 гг. — аспирант, младший научный сотрудник Казанского государственного технологического университета.
1996—2003 гг. — главный специалист коммерческого отдела, начальник отдела маркетинга ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», город Казань.
2003—2003 гг. — главный референт организационного отдела аппарата президента Республики Татарстан.
2003—2006 гг. — советник премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса.
2006—2008 гг. — начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса аппарата кабинета министров Республики Татарстан.
2008—2010 гг. — помощник премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса.
С 2010—по июль 2020 г. — помощник президента Республики Татарстан.Промышленность Татарстан
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